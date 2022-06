Gomme auto troppo lisce, a Napoli è allarme

Sono molteplici i fattori che incidono sulla stabilità dei veicoli quando sono in circolazione, primi tra tutti gli pneumatici. Questo, perché, maggiore è lo stato di degradazione delle gomme, meno è stabile la macchina (o qualsivoglia veicolo dotato di gomme) sulla strada.

Bene, a questo punto però potrebbe essere lecita la domanda: come è possibile comprendere quando le gomme devono essere sostituite? Prima di dare una risposta al quesito, occorre capire perché gli pneumatici delle auto si usurano. Il motivo principale è l’attrito: le gomme, infatti, sfregano sull’asfalto quotidianamente e questo determina un fisiologico decadimento strutturale delle stesse.

Tuttavia, in altri casi l’usura è anomala, ad esempio perché i fondi stradali sono dissestasti. Tale fenomeno è noto nelle strade del meridione, specie in Campania dove i manti stradali, oltre ad essere dissestati, sono anche piuttosto usurati. Non a caso, secondo alcune recenti stime, pare che a Napoli una grande percentuale di veicoli circolino proprio con gomme usurate.

Come stabilire se uno pneumatico è troppo liscio?

Purtroppo, non per tutti è chiaro quando arriva ormai il momento di dire addio alle gomme della propria auto ed acquistarne di nuove. Molto spesso, infatti, gli automobilisti restano nel dubbio se lasciare le gomme a bordo ancora per qualche mese oppure cambiarle immediatamente. Le gomme vanno sostituite con urgenza quando si intravede il metallo al di sotto del battistrada. Si tratta di una situazione limite poiché lo pneumatico è ormai consumato del tutto e non può essere più utilizzato. In questo caso, come anticipato, è consigliabile procedere subito alla sostituzione, magari montando gomme quattro stagioni le quali, come è risaputo, sono molto comode giacché non devono essere sostituite con l’alternarsi delle stagioni. Ovviamente questo non significa che non debbano essere monitorate, specie se si vive in zone (come ad esempio Napoli o altre località limitrofe) dove il manto stradale causa maggiore usura.

Occhio allo spessore del battistrada

Un altro aspetto da considerare per valutare lo stato complessivo delle gomme, è controllare la profondità della scalanatura che caratterizza il battistrada. Per poter essere idonea, secondo ciò che dispone la normativa attualmente in vigore, è necessario che la scalanatura sia profonda almeno 1.6 mm. Per effettuare delle verifiche, è sufficiente controllare gli indicatori presenti sulla superficie degli pneumatici. Cosa fare nel caso in cui questi non dovessero essere presenti sulla gomma? In questo caso, è possibile affidarsi ad una moneta dal valore di due euro. Tutto quello che occorre fare è inserire la moneta nel mezzo delle scalanature: se il bordo è visibile, allora significa che la gomma è arrivata al limite e deve essere sostituita. È consigliabile effettuare tale misurazione più volte nel tempo, specie se si possiedono gomme quattro stagioni le quali, proprio a causa della loro longevità, possono trarre in inganno gli automobilisti, i quali si dimenticano di controllare la profondità delle scalanature con la dovuta regolarità.

Inverno ed estate

A prescindere dallo stato delle gomme, la legge impone di sostituirle con una certa regolarità. Più precisamente al cambio delle stagioni, salvo il caso in cui si utilizzano gomme quattro stagioni, le quali possono circolare durante tutto l’anno. Le ragioni di tale obbligo sono piuttosto ovvie, le gomme estive non possono garantire il massimo delle prestazioni durante i mesi invernali, e viceversa. Anzi, utilizzare gomme invernali durante i mesi estivi, oltre ad essere pericoloso, è anche controproducente perché degrada velocemente il battistrada. In ragione di tutto ciò, specie per chi va sempre di fretta, è consigliabile istallare gomme quattro stagioni sulla propria vettura in modo da evitare perdite di tempo legate alla sostituzione delle gomme.