Gommone buttato davanti agli chalet di Mergellina, l’Asia: “Incivili”

Stamane all’alba nel corso delle normali operazioni di raccolta e spazzamento, gli operatori di Asia Napoli hanno rinvenuto nella zona di Mergellina, di fronte agli chalet, un gommone sgonfiato e abbandonato accanto alle campane della differenziata.

“Come già accaduto in passato, nel periodo estivo assistiamo a questo deplorevole fenomeno, che richiede peraltro interventi straordinari da parte dell’azienda. Siamo alle prese con incivili che abbandonano imbarcazioni, veicoli e attrezzature da diporto, comportandosi come se si trattasse di un sacchetto di spazzatura. Anche in questo caso abbiamo provveduto a denunciare l’accaduto alle autorità competenti“, scrivono dall’azienda Asia.

Task force per il decoro urbano, interventi nella IV e nella VIII Municipalità

Proseguono le attività a tutela del decoro urbano, coordinate dalla task force voluta dal sindaco Gaetano Manfredi, con il coinvolgimento degli assessorati competenti e l’impegno operativo delle società partecipate e delle Municipalità. Gli interventi avviati questa mattina, in accordo con i presidenti Maria Caniglia e Nicola Nardella, hanno interessato i territori della IV e VIII Municipalità.

Gli operatori sono intervenuti lungo il tratto di via Micheluzzi compreso tra l’intersezione con via Roma verso Scampia e quella con via Baku. Oltre alla rimozione dei rifiuti, è stata effettuata la pulizia e la manutenzione delle aree verdi e delle aiuole. Lo stesso tipo di lavoro è stato svolta anche in piazza Francesco Coppola. Le attività proseguiranno nella mattinata di domani.

Un intervento straordinario di diserbo, spazzamento e lavaggio strade e marciapiedi, pulizia e lavaggio di campane e bidoncini ha interessato, inoltre, via Emilio Scaglione.

Nei prossimi giorni, ulteriori interventi finalizzati al ripristino e al mantenimento del decoro urbano interesseranno altre aree della città, sia al centro, sia in periferia