Gomorra 5. Sangueblu ispirato ai due baby-boss Emanuele Sibillo e Walter Mallo

In Gomorra 5 il personaggio di Sangueblu sembra ispirato a due giovani camorristi che sfidarono i clan dei loro quartieri. C’è sicuramente Walter Mallo, accusato di far parte del clan Genidoni-Esposito, gruppo che dichiarò la guerra ai Lo Russo di Miano. Il 5 maggio del 2016 venne arrestato e la sua uscita in manette con aria di sfida e a testa alta, raccontava molto dell’indole del giovane. Oggi il 31enne si trova rinchiuso nel carcere di Badu ‘e Carros, recluso al regime del 41 bis.

Inoltre la figura di Sangueblu ha delle analogie con la figura di Emanuele Sibillo, ucciso dai rivale luglio del 2015 in via Oronzio Costa. Ad attendere Sibillo c’era il cland Buonerba che da tempo erano vessati dalla ‘paranza dei bambini’ a cui dovevano le quote per la propria piazza di cocaina. Il boss giovanissimo e Sangueblu condividono la voglia di conquistare il quartiere di Forcella.

LA FIGURA DI SANGUEBLU IN GOMORRA

Giovane e combattente. Con grande rabbia e orgoglio Enzo Sangueblu, interpretato dall’attore Arturo Moselli, combatte la sua ultima guerra al fianco di Ciro Di Marzio. Il giovane, dagli occhi chiari e dalla barba lunga e folta, partì dal quartiere Forcella alla conquista di Napoli. Il suo aspetto così nordico è indurito e incattivito dai tatuaggi a croce disegnati sul collo. Già dalla quarta stagione Sangueblu, però, si taglia però la sua barba. Quel look è all’origine del soprannome che denota del suo gruppo di seguaci, i talebani.

LE CROCI E IL SIGNIFICATO

Altro segno particolare che ha fatto impazzire i fans di Sangueblu è il suo tatuaggio, cioè le sue tre croci sovrapposte sul suo collo. Anche il passato di Mallo pare abbia ispirato gli sceneggiatori: anche il padre del 26enne (come quello di Sangue blu in Gomorra) fu vittima di lupara bianca. In pratica il suo corpo non fu mai ritrovato. “Simm figlie e fantasm” dice Enzucc nel terzo capitolo della serie Gomorra. Stesse considerazioni fatte da Mallo che si era tatuato una lacrima sulla guancia.

UN PIANO PER UCCIDERE WALTER MALLO

C’era un piano per uccidere Walter Mallo, ras di Miano in guerra con i Lo Russo. A svelarlo Tommaso Schisa, ex alleato dei Rinaldi e dei Minichini: le due dichiarazioni sono contenute nella maxi ordinanza che lo maggio scorso colpì i clan dell’area orientale di Napoli. “Ho conosciuto Walter Mallo presso il carcere di Rebibbia nell’anno 2012. Facemmo amicizia. All’epoca mi riferì che stava con gli Amato-Pagano, in particolare con Amato Lello detto “Capaianca”. Egli mi confidò di voler creare un proprio gruppo criminale su Secondigliano con l’appoggio della famiglia Licciardi. Poiché i Lo Russo gli avevano ucciso il padre e lo zio, quest’ultimo mai ritrovato, egli aveva in animo di vendicarsi. Stringemmo un patto in base al quale io l’avrei aiutato nella sua vendetta. E, in cambio, lui mi avrebbe aiutato a vendicare la morte di mio zio Giuseppe”.