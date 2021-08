La nuova edizione del Grande Fratello Vip 2021 è pronta a partire ma si attendono ancora nuovi colpi di scena. Il 13 settembre è prevista la prima puntata e, intanto, sono stati ufficializzati i primi nomi del cast: la cantante lirica Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni, ex tronista Uomini e Donne. Il terzo concorrente del GFV, secondo 361 magazine di Alfonso Signorini, potrebbe essere Gianmaria Antinolfi, ex fiamma estiva di Belen Rodriguez.

CHI E’ L’EX DI BELEN RODRIGUEZ

L’estate scorsa la showgirl argentina venne fotografata a Capri assieme all’imprenditore Antinolfi che l’aveva raggiunta a Ibiza. Il 36enne è direttore vendite della Caravel Pelli Pregiate SPA & France Croco che sono due società che fanno parte del gruppo Kering.

I CONCORRENTI UFFICIALI DEL GRANDE FRATELLO VIP

Continuano le indiscrezioni sui concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Intanto arriva anche il secondo nome ufficiale: si tratta di Sophie Codegoni. “Non vedo l’ora di entrare in Casa, con gli uomini sono sfigata ma se là trovo l’amore lo prendo al volo”, racconta. E parla anche dalla famiglia: “Mio fratello Riccardo di 8 anni è il mio bambino, è come un figlio per me. E sarà la cosa che mi mancherà di più. Ho dovuto tenerglielo nascosto per un mese perché ha la lingua lunga, ma sarà contentissimo”.

Katia Ricciarelli promette che la sua presenza non passerà di certo inosservata: “Io dico sempre quello che penso, cercando di non offendere nessuno: sono onesta, se qualcuno se la prende mi dispiace, ma bisogna dire la verità e poi sono una che sa difendersi“.

La cantante lirica è pronta a mettersi alla prova ma senza dimenticare le sue origini e l’amore per la musica: “Ho accettato perché sono curiosa, controcorrente e voglio portare nella Casa il mio mondo, quello della lirica. Vorrei offrire al pubblico qualche spunto interessante, senza intaccare il mondo che amo, quello della musica. Il melodramma lo abbiamo inventato noi, fa parte della nostra vita“.