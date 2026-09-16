HomeCronacaGratteri: "I beni confiscati non vadano solo a chi fa antimafia con...
CronacaCronaca locale

Gratteri: “I beni confiscati non vadano solo a chi fa antimafia con la partita Iva”

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Gratteri:
Gratteri: "I beni confiscati non vadano solo a chi fa antimafia con la partita Iva"
PUBBLICITÀ

“I beni confiscati vanno assegnati a quelle associazioni che non sono di moda, a quelle formate da quattro ragazzi che non sono figli di nessuno né hanno il pedigree o la partita Iva”.

Lo ha detto il Procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri, intervenuto a Santa Maria la Fossa (Caserta) ad un convegno nella sede del Consorzio per i beni confiscati Agrorinasce, per un focus sull’azienda agricola la Balzana, confiscata ai capi dei clan dei Casalesi e oggetto di un importante intervento di recupero che ne farà un Parco agroalimentare dei prodotti tipici campani.

PUBBLICITÀ

“Critico spesso il Governo ma sulla cura dei beni confiscati – ha sottolineato – c’è stata un’accelerazione. Basta pensare a ciò che è stato fatto a Caivano, dove non ci si è limitati a muoversi con degli spot. E’ anche qui alla Balzana è stato fatto un lavoro importante, per questo sono venuto. Recuperare questo bene serve a rilanciare il territorio. E’ questo il senso dell’intervento che si sta facendo, altrimenti non si possono gettare i soldi nel pozzo”, ha chiarito.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ