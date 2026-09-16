Gratteri: “I beni confiscati non vadano solo a chi fa antimafia con la partita Iva”

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“I beni confiscati vanno assegnati a quelle associazioni che non sono di moda, a quelle formate da quattro ragazzi che non sono figli di nessuno né hanno il pedigree o la partita Iva”.

Lo ha detto il Procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri, intervenuto a Santa Maria la Fossa (Caserta) ad un convegno nella sede del Consorzio per i beni confiscati Agrorinasce, per un focus sull’azienda agricola la Balzana, confiscata ai capi dei clan dei Casalesi e oggetto di un importante intervento di recupero che ne farà un Parco agroalimentare dei prodotti tipici campani.

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“Critico spesso il Governo ma sulla cura dei beni confiscati – ha sottolineato – c’è stata un’accelerazione. Basta pensare a ciò che è stato fatto a Caivano, dove non ci si è limitati a muoversi con degli spot. E’ anche qui alla Balzana è stato fatto un lavoro importante, per questo sono venuto. Recuperare questo bene serve a rilanciare il territorio. E’ questo il senso dell’intervento che si sta facendo, altrimenti non si possono gettare i soldi nel pozzo”, ha chiarito.