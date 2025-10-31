PUBBLICITÀ
Grattta&Vinci illegali venduti in provincia di Napoli, scatta il sequestro

Redazione Internapoli
Nei giorni scorsi l’Ufficio Antifrode della Direzione Territoriale Campania ha svolto, sulla base di segnalazione della Direzione Giochi – Ufficio Controlli Giochi e con l’intervento di incaricati del concessionario Lotterie Nazionali s.r.l.., specifica attività di verifica presso un esercizio commerciale ubicato in provincia di Napoli, ove è ubicata una rivendita generi di monopolio.

Gli accertamenti effettuati hanno determinato il sequestro amministrativo cautelare di n. 647 biglietti Gratta & Vinci esposti per la vendita e 36 biglietti Lotteria Italia 2025.

La vendita dei suddetti biglietti avveniva in assenza di regolare contratto con Lotterie Nazionali S.r.l., società concessionaria per la gestione delle lotterie istantanee e differite sul territorio nazionale.

Pertanto, la condotta accertata ha integrato la violazione della normativa vigente in materia di giochi pubblici e lotterie, in particolare, la fattispecie di cui all’art.113 bis del R.D. n. 1933 del 19 ottobre 1938 e la violazione delle disposizioni in materia di concessione per la vendita di lotterie nazionali.

