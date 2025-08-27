Personale del Nucleo di Polizia Stradale di questa Polizia Municipale di Giugliano in Campana, durante attività di controllo del territorio interveniva in via San Nullo per un sinistro stradale che vedeva coinvolto un solo veicolo.
Grave incidente a Giugliano, invade la corsia opposta con l’auto e sbatte contro un negozio
Giunto sul posto si identificava il conducente, di un’utilitaria con targa polacca ed intestata ad una società, cittadino giuglianese di 47 anni, che era entrato in collisione con il muro perimetrale di un’attività commerciale posta sul lato opposto, dopo aver invaso la corsia opposta di marcia, causando ingenti danni alla parte anteriore del veicolo che non risultava più marciante ed al muro in cemento.
Dopo i rilievi di rito, in considerazione del forte alito vinoso e del sinistro appena causato, si invitava il conducente a sottoporsi al test alcolemico, ma lo stesso si rifiutava categoricamente nonostante ci fosse sul posto personale del 118, e si allontanava. Il veicolo veniva rimosso ed affidato al custode giudiziario.
Il conducente veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari. La patente di guida veniva ritirata ed inviata alla Prefettura/UTG di Napoli per la sospensione della stessa, che va da sei mesi a due anni in caso di successiva condanna, con la possibilità di raddoppiarla in casi particolari. Previsti anche dieci punti di decurtazione punti per il rifiuto opposto.
Inoltre il conducente dovrà sottoporsi ad una serie di visite presso apposita commissione medica, al fine di accertare la sua idoneità psicofisica per la conduzione di veicoli. Veniva sanzionato anche per la violazione dell’articolo 141 cds in quanto aveva perso il controllo del veicolo.
Fortunatamente il conducente non riportava lesioni e non coinvolgeva altri utenti della strada.