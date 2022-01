Grave incidente in autostrada, bimba trasportata in elicottero al Santobono

Ieri una bimba è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto tra San Vittore del Lazio e Caianello. Secondo quanto è stata riportato da Frosinone Today la piccola di 4 anni viaggiava in auto con i genitori, originari del comune di Spigno Saturnia, comune in provincia di Latina. Lo scontro con un’altra auto è avvenuto lungo la corsia sud dell’A1 tra i caselli di San Vittore del Lazio e Caianello.

Nel violento impatto la bambina riportava un trauma cranico in seguito al quale si rendeva necessario il trasferimento in elicottero nell’ospedale Santobono di Napoli. Nel tratto interessato dall’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale in A1 di Cassino.