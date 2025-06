Grave incidente sull’Asse Mediano all’altezza di Frattamaggiore: ci sono feriti

PUBBLICITÀ

Un grave incidente si è verificato questa mattina sull’Asse Mediano, in direzione dell’uscita per Frattamaggiore, causando forti disagi alla circolazione e mandando il traffico completamente in tilt. Secondo le prime informazioni, nello scontro sono rimasti coinvolti diversi veicoli, tra cui anche un’ambulanza in servizio. Lo riporta Il Mattino.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma l’impatto è stato particolarmente violento e ha portato al blocco di almeno una corsia di marcia. Non è ancora chiaro il numero esatto dei feriti.

Sul posto sono intervenute tempestivamente altre ambulanze, pattuglie della polizia stradale e i vigili del fuoco, attualmente impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nelle operazioni per ripristinare la viabilità. Nel frattempo, si segnalano lunghe code e rallentamenti, con automobilisti bloccati in attesa.

FONTE FOTO: Il Mattino

