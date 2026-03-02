Grave lutto alla Federico II, Emma muore durante l’Erasmus in Spagna

PUBBLICITÀ

Grave lutto all’università Federico II di Napoli. Emma Carratelli, brillante studentessa del IV anno di Medicina Veterinaria, impegnata in un periodo di Erasmus presso l’università di Cordoba, è scomparsa prematuramente.

A rendere nota la triste notizia è lo stesso ateneo federiciano.

“Gli studenti e l’intera comunità del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali e della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria apprendono con profondo dolore e immensa tristezza la prematura scomparsa di Emma Carratelli, brillante studentessa del IV anno di Medicina Veterinaria, impegnata in un periodo di Erasmus presso l’Università di Cordoba. Il tuo accento toscano riecheggia ancora nel chiostro dell’OVUD. La forza della tua vitalità contagiosa, il tuo amore per Napoli e per gli animali, la tua grande disponibilità, i tuoi occhi luminosi e il tuo sorriso sincero resteranno per sempre impressi tra le nostre mura e nei nostri cuori. La potenza della tua determinazione sarà d’esempio per tutti gli studenti. Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano il nostro abbraccio più sincero e le più sentite condoglianze. Ciao Emma, vola sempre più in alto, non ti dimenticheremo”, si legge in un messaggio del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’ateneo napoletano.

“Il rettore e tutta la comunità federiciana esprimono profondo dolore per l’improvvisa prematura scomparsa di Emma Carratelli, brillante studentessa al IV anno di Medicina Veterinaria, in Erasmus presso l’Università di Cordoba, e si stringono alla famiglia e agli amici in un sincero e commosso abbraccio”, è la nota pubblicata sul sito ufficiale dell’università degli studi di Napoli Federico II.