Domani avrebbe compiuto 24 anni Grazia Severino, la giovane trovata a Pompei. Il suo corpo trovato in via Carlo Alberto. E’ arrivata all’Ospedale di Castellammare di Stabia già senza vita.

L’autopsia chiarirà il motivo del decesso. Sul caso sta indagando la polizia di Pompei, mentre la Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo.

In un primo momento sembrava essere rimasta vittima di una aggressione a sfondo sessuale. Ma nel corso della serata gli investigatori sembrano propendere per l’ipotesi di un suicidio. La giovane si sarebbe lanciata dal quarto piano di un palazzo in via Carlo Alberto I Traversa a Pompei. Un volo fatale che spiegherebbe anche le caviglie fratturate. Sull’addome alcune ferite che sembravano compatibili con coltellate ma non si esclude che siano state causate dalla caduta.

La giovane è arrivata, trasportata da una ambulanza del 118, nel pomeriggio all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia già in gravissime condizioni per le numerose coltellate sul corpo. Poco dopo è morta. Domani avrebbe compiuto gli anni.

Restano ancora molti aspetti da chiarire sulla fine della ragazza. In queste ore i carabinieri sentiranno amici e parenti della 24enne.

Pompei, l’ipotesi choc: Grazia Severino ha tentato di salvarsi lanciandosi nel vuoto

Il corpo della giovane donna è stato trovato nei pressi di un garage in via Carlo Alberto, prima traversa. La vittima si chiamava Grazia Severino. Le indagini dei carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’omicidio e il luogo esatto della morte.

Le indagini

Dista meno di 400 metri dalla basilica-santuario della Madonna di Pompei il condominio dove è stato trovato il corpo della 24enne Grazia Severino. Sul posto, prima traversa di via Carlo Alberto, si è radunata una folla sgomenta. Si tratta di una strada fittamente abitata, con numerosi palazzi e auto in sosta. Il corpo della giovane è stato raccolto dall’ambulanza del 118 nel cortile del condominio, nei pressi di un box auto.

Il decesso della 24enne di Pompei

La giovane di Pompei è deceduta nonostante il trasporto d’urgenza in ambulanza all’ospedale di Castellammare di Stabia. Grazia era in un lago di sangue. Aveva caviglie spezzate. Sul corpo i sanitari hanno riscontrato tre coltellate all’addome e oltre alla frattura di entrambe le caviglie.