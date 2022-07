Dramma nel mare di Capri, il 19enne Gregorio muore dopo una nuotata

Gregorio Pio Bucconi è morto nel mare di Capri, ma le cause saranno accertate solo dopo l’autopsia. Giunta da Taranto, la sua famiglia avevano individuato il tratto di spiaggia libera di Marina Grande. Subito Gregorio e il fratello si sono tuffati in acqua raggiungendo il largo con forti bracciate. Il fratello quando è tornato sul bagnasciuga ha notato che Gregorio non lo seguiva: immediato il rientro in acqua insieme a un altro bagnante che l’ha aiutato nelle ricerche, fino alla terribile scoperta del 19enne che era in acqua privo di sensi. Sul posto è subito intervenuta la Guardia Costiera di Capri che alla vista del giovane esanime ha allertato il 118.

La motocicletta attrezzata del soccorso sanitario ha provveduto a trasferire la giovane promessa del pugilato sull’autoambulanza. Il personale medico del 118 ha tentato di rianimare il giovane, purtroppo, all’arrivo all’ospedale Capilupi, i sanitari in servizio non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Il corpo è rimasto a disposizione dell’autorità giudiziaria e ieri nel tardo pomeriggio il pm di turno ne ha disposto il trasferimento all’Istituto di Medicina Legale di Napoli dove sarà sottoposto ad autopsia per dare alla famiglia distrutta dal dolore una spiegazione sull’accaduto.