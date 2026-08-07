Guasto all’impianto idrico Campano, a secco d’acqua diverse zone tra Giugliano e Villaricca

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Una vasta interruzione dell’energia elettrica alla centrale di sollevamento idrico di Mugnano sta provocando la sospensione dell’invio di acqua verso Ischia e Procida, facendo temere una possibile emergenza idrica sulle due isole del Golfo di Napoli.

A comunicarlo è l’Evi, l’ente gestore del servizio idrico delle due isole, che parla di un blackout che sta impedendo l’alimentazione degli impianti necessari al pompaggio dell’acqua dalla terraferma.

Dalle 10 è in corso la chiusura delle condotte sottomarine che alimentano i due territori isolani e, di conseguenza, sarà progressivamente sospesa anche la distribuzione sulle reti idriche locali. Il guasto sulle linee di media tensione è stato provocato dalle forti e incessanti ondate di calore.

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Diverse zone dell’area Nord di Napoli senz’acqua

Disagi nell’approvvigionamento idrico tra Giugliano e Villaricca a causa di un guasto alla rete elettrica che ha interessato un impianto dell’Acquedotto Campano, localizzato a Mugnano.

Il problema sta provocando l’interruzione del servizio idrico in diverse zone dei comuni interessati. Disagi registrati anche a Qualiano e Calvizzano, nonché la stessa Mugnano.

I tecnici di e-distribuzione sono intervenuti immediatamente installando una power station di grandi dimensioni che, tuttavia, da sola non riesce a sopperire al fabbisogno degli impianti idrici. Visto che l’installazione di una seconda power station non è praticabile per motivi logistici e tecnici, i tecnici di e-distribuzione stanno lavorando incessantemente per procedere alla riparazione definitiva, cercando di contenere al massimo i tempi di ripristino previsti al momento in circa 8 ore.