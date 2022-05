Gue Pequeno, bagno nella vasca di prosecco: scoppia la bufera

Gue Pequeno e lo youtuber Sinnaggaghiri si sono fatti immortalare in una vasca piena di vino, in una località fra le colline Unesco. Dopo che lo scatto è diventato virale, è partita l’interrogazione di Andrea Zanoni in Consiglio regionale: “Il rapper ci ha immerso le parti intime e poi quel vino è stato venduto. Allibito da risposta della giunta. Invece di procedere con ispezione sanitaria, se ne lava le mani”.

Sono state queste le parole del consigliere regionale del PD Veneto, Andrea Zanoni. Torna così sulla vicenda della scorsa estate che vide per protagonisti il rapper Gué Pequeno e lo youtuber Sinnaggaghiri. I due si erano fatti immortalare in una vasca stracolma di Prosecco di una cantina tra le colline Unesco del Felettano.

La foto di Gue Pequeno nella vasca di prosecco diventa un caso politico

“Rimango allibito dalla risposta data dall’assessore Donazzan per conto del suo collega Caner. Sostanzialmente la Giunta giustifica l’episodio derubricandolo a marketing svolto in autonomia dall’azienda. Un modo per scaricare ogni responsabilità. In realtà viene in questo modo confermata una grave omissione di controllo sanitario, visto che quel glera nel quale i due hanno fatto il bagno sarebbe in seguito stato destinato alla produzione di distillati. Distillati – ha incalzato nella sua replica Zanoni – aromatizzati alle parti intime?”

“L’altro fatto grave di questa vicenda grottesca è lo spreco alimentare. Cosa che suona come ulteriore insulto dopo i danni collaterali che la produzione del prosecco, per la quale questa regione ha investito ben 480 milioni in dieci anni, provoca: dall’utilizzo incessante di pesticidi alla loro deriva in case e in luoghi pubblici, senza dimenticare gli avvelenamenti di uccelli ed api da pesticidi e la distruzione di intere aree coltivate a prato stabile o destinate a bosco per nuovi impianti di prosecco. Oggi la ciliegina sulla torta con questo inaccettabile atteggiamento pilatesco”.