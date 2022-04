Guendalina Tavassi racconta il suo dramma: “Mi sveglio di notte per truccarmi, ho paura di essere giudicata”

Momenti di grande tensione a ‘L’Isola dei Famosi’. A perdere completamente la pazienza è stata Guendalina Tavassi, che si è infuriata non poco con due concorrenti. La situazione è decisamente molto complicata in Honduras e la donna, che ha deciso di partecipare al reality show insieme al fratello Edoardo, si è accorta di qualcosa di spiacevole e ha anche deciso di fare alcune ‘minacce’ ben precise, affinché i responsabili dell’accaduto facciano i conti subito con le conseguenze delle loro azioni.

Durante il daytime trasmesso da Mediaset su ‘L’Isola dei Famosi’, è stato possibile osservare Guendalina Tavassi in preda alla rabbia. Due naufraghi del gruppo opposto a quello della donna hanno infatti prelevato qualcosa, che però pare appartenesse al gruppo di Guendalina e lei ha esclamato: “Perché li avevate nascosti?”. A quel punto Edoardo Tavassi è andato da Nicolas Vaporidis e gli ha detto: “Non riusciamo a stare in pace con loro due, non ci riusciamo proprio”.

Guendalina Tavassi svela i problemi con il suo aspetto: “Non riesco a guardarmi allo specchio”

Fin dal suo approdo sull’isola, Guendalina Tavassi ha messo in mostra tutto il proprio carattere che il proprio fascino. Due qualità non propriamente sconosciute al pubblico generalista. La grande forza di volontà della Tavassi l’è tornata utile in alcune circostanze particolari come ad esempio le prove di sopravvivenza. L’influencer si è distinta particolarmente in molte sfide e questo le ha fatto guadagnare ampi consensi da parte del pubblico e anche da parte degli altri naufraghi. Un risultato che sta permettendo alla Tavassi una convivenza abbastanza tranquilla sull’isola.

La concorrente del reality di Canale 5 ha ammesso le sue insicurezze legate all’aspetto fisico. “Mi svegliavo la notte e mi andavo a truccare mentre dormivo” ha svelato ai compagni d’avventura, specificando: “Mi svegliavo alle cinque di mattina per truccarmi e poi mi rimettevo a dormire”. Il rapporto conflittuale con la propria fisicità e l’abitudine di truccarsi sempre, anche di notte, affinché chi dorme al suo fianco non la veda mai al naturale, è per la Tavassi quasi un’ossessione. “Io mi devo truccare anche per andare a comprare il pane o le sigarette. Mi mette paura la gente… Faccio sempre queste cose” ha detto la romana sottolineando che questa necessità la riguarda sempre, in ogni momento della sua giornata.

Guendalina Tavassi: “Io non riesco a guardarmi allo specchio. Anche se sto a casa con la febbre, mi trucco”“Io non riesco a guardarmi allo specchio. Anche se sto a casa con la febbre, mi trucco” ha ammesso ancora l’ex gieffina che in Honduras sta affrontando queste sue insicurezze visto che non ci sono mascara e rossetti. Gli altri naufraghi, ascoltando la confessione della Tavassi, le hanno ricordato che oltre ‘il make up c’è di più‘. “Tu hai un problema, le donne sono più belle senza trucco. Così vivi male…” ha infatti commentato Nicolas Vaporidis