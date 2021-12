“Pochi ma buoni…”, l’annuncio di Guendalina Tavassi sui social: il video

“Basta insulti, sto bloccando tutti”. E’ stufata degli insulti Guendalina Tavassi. L’influencer in un video su Fb ha annunciato di aver deciso di bloccare sui social tutti coloro che la trattano male con insulti o frasi offensive. “Non voglio persone negative, ma perchè mi devo far insultare da gente che non conosco? E come se io camminassi per strada e mi trovassi di fronte a gente che mi chiama merda o mignotta. Ma vi sembra normale?”, dice Guendalina. “Io nella mia vita, come tutti, sono libera di scegliere chi volere. Voglio solo persone sincere, positive e carine non negative e invidiose. A me non interessa far numero, pochi ma buoni”.

Guendalina Tavassi e il Grande Fratello

Dopo aver saputo che uno dei prossimi concorrenti del GF Vip 6 sarà Ferdinando Giordano, che ha partecipato al Grande Fratello 11, la Tavassi ha detto la sua. Quello di Ferdinando Giordano è un ingresso che non ha reso infatti molto felice la showgirl, l’opinionista e influencer che partecipò alla stessa edizione del GF. “Io avrei fatto scelte diverse”, ha spiegato la Tavassi, candidandosi come nuova gieffina.

La frecciatina social

Attraverso i social, l’influencer si è lasciata andare ad un lungo commento sui concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 esprimendo le proprie perplessità. “Stavo Vedendo chi hanno preso al GF Vip. Questa è una congiura contro di me. Io non lo so per quale motivo non mi vogliono, ma c’è qualcuno che rema contro di me. Io ho un sogno e prima o poi si realizzerà, è quello di rientrare. Però prendere dei personaggi che sono già stati altre 2 o 3 volte e che non mi sembra abbiano fatto chissà cosa, altri presi a caso”, ha esordito la showgirl.

Non si fa attendere nemmeno il messaggio per gli autori

“Non dico niente sui personaggi che hanno preso, anche se io, da autore, avrei fatto delle scelte diverse. Questo è il loro mestiere, ma vedere che prendono personaggi della mia edizione e non prendono me… Ragazzi allora c’è qualcosa che non va! Prendono persone che denigrano il GF, io invece l’ho sempre portato sul palmo della mano perché per me è stata l’occasione della mia vita”.