Guerra per lo spaccio a Casoria, condanne soft anche in appello

PUBBLICITÀ

Droga al Parco Smeraldo di Casoria: dopo le condanne decisamente al ribasso in primo grado, arrivano gli sconti di pena anche in appello. La Corte d’Appello di Napoli (I sezione) ha condannato Ciro Sannino a 3 anni e 4 mesi, Pasquale Piscopo a 1 anno e 4 mesi, mentre Giorgio Piscopo ha rimediato 3 anni e 7 mesi.

Decisive le argomentazioni del collegio difensivo, composto dagli avvocati Domenico Dello Iacono e Dario Carmine Procentese. Per Pasquale Piscopo è stata disposta anche la scarcerazione. Si tratta dei componenti di uno dei due gruppi protagonisti della guerra per il controllo del narcotraffico nel comune di Casoria che, sul finire del 2020, diedero vita a una cruenta faida per la spartizione del territorio, dalla quale scaturì la morte dell’innocente Antimo Giarnieri.

PUBBLICITÀ