PUBBLICITÀ
HomeCronacaGuerra per lo spaccio a Casoria, condanne soft anche in appello
CronacaCronaca localePrimo PianoSenza categoria

Guerra per lo spaccio a Casoria, condanne soft anche in appello

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
Ultima modifica:
Guerra per lo spaccio a Casoria, condanne soft anche in appello
Guerra per lo spaccio a Casoria, condanne soft anche in appello
PUBBLICITÀ

Droga al Parco Smeraldo di Casoria: dopo le condanne decisamente al ribasso in primo grado, arrivano gli sconti di pena anche in appello. La Corte d’Appello di Napoli (I sezione) ha condannato Ciro Sannino a 3 anni e 4 mesi, Pasquale Piscopo a 1 anno e 4 mesi, mentre Giorgio Piscopo ha rimediato 3 anni e 7 mesi.

Decisive le argomentazioni del collegio difensivo, composto dagli avvocati Domenico Dello Iacono e Dario Carmine Procentese. Per Pasquale Piscopo è stata disposta anche la scarcerazione. Si tratta dei componenti di uno dei due gruppi protagonisti della guerra per il controllo del narcotraffico nel comune di Casoria che, sul finire del 2020, diedero vita a una cruenta faida per la spartizione del territorio, dalla quale scaturì la morte dell’innocente Antimo Giarnieri.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Alfonso D'Arco
Alfonso D'Arco

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati