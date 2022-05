“Guerra tra ambulanze private” al Cardarelli, pugno in faccia ad un autista

Uno spiacevole episodio di violenza si è verificato ieri sera al pronto soccorso dell’Ospedale Cardarelli di Napoli tra i conducenti di due ambulanze private.

“Guerra tra ambulanze private” nel pronto soccorso dell’Ospedale Cardarelli

La vicenda, segnalata dalla pagina Facebook Nessuno tocchi Ippocrate, è stata definita una “guerra tra ambulanze private”. La pagina riporta il racconto dell’accaduto. “Intorno alle 22.30, un’ambulanza della società Europe Service si reca al Cardarelli per concludere un intervento“, si scrive. “Improvvisamente l’autista soccorritore viene avvicinato da un collega, un autista di un’altra società di ambulanze” continua la pagina. Tra i due nasce una discussione, di cui non si conosce l’origine, e partono le minacce. Ad un certo punto, il secondo autista “gli intima di andare via, poi, inaspettatamente gli sferra un cazzotto in pieno volto“.

Trauma facciale e 5 giorni di prognosi riservata per l’autista aggredito

La vittima, soccorsa immediatamente dai medici sul posto, ha riportato un trauma facciale. In più, oltre al visibile livido, l’autista dell’ambulanza ha avuto 5 giorni di prognosi riservata. L’uomo ha sporto regolare denuncia in merito a quanto accaduto.

Partite le indagini per l’ennesimo caso di violenza sulle ambulanze negli ospedali napoletani

“Speriamo che le autorità e la Regione Campania prendano seri provvedimenti nei confronti dei responsabili” si augurano i membri della pagina che ha riportato la vicenda. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini su quanto accaduto. Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza e illegalità sulle ambulanze negli ospedali napoletani.