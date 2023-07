Ha il divieto di avvicinamento, si incontra con la ex “per chiarire”: arrestato 25enne nel Napoletano

PUBBLICITÀ

Alle 3 di notte a Lettere i carabinieri della locale stazione stavano percorrendo le strade della cittadina quando hanno notato due persone a bordo strada che discutevano. Si trattava di un uomo e una donna, di circa 20 – 25 anni. I carabinieri hanno deciso di avvicinarsi per approfondire. Hanno chiesto, quindi, ai ragazzi di mostrare i documenti di identità. Lui ha dichiarato il proprio nome e cognome, sostenendo però di non avere con sé un documento. Lei non ha parlato, limitandosi a consegnare la sua carta di identità, dalla quale è emerso che abitava lì vicino. I carabinieri hanno successivamente appurato come quel ragazzo – un 25enne – in realtà non fosse chi diceva di essere. Sul giovane infatti pendeva una misura cautelare con ‘divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa’. E la ‘parte offesa’ era proprio la ragazza lì presente. L’incontro sotto casa della ex, forse “un ultimo appuntamento per chiarire”, come spiegato: i Carabinieri hanno arrestato il 25enne che ora è trattenuto in caserma in attesa di giudizio.