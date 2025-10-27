PUBBLICITÀ
HomeCronacaHa un infarto al Villaggio della Salute in piazza del Plebiscito, salvato...
CronacaCronaca locale

Ha un infarto al Villaggio della Salute in piazza del Plebiscito, salvato in extremis dai medici

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ha un infarto al Villaggio della Salute in piazza del Plebiscito, salvato in extremis dai medici
Ha un infarto al Villaggio della Salute in piazza del Plebiscito, salvato in extremis dai medici
PUBBLICITÀ

Viene colpito da un infarto mentre passeggia al Villaggio della Salute dell’Asl Napoli 1 in piazza del Plebiscito a Napoli. Immediatamente medici e infermieri lo soccorrono e riescono a salvargli la vita. L’episodio è accaduto nella mattinata di ieri, domenica 26 ottobre, durante la seconda giornata dedicata alla Salute.

Secondo le prime ricostruzioni, un cittadino di origine srilankese che era sul posto per usufruire di visite mediche, improvvisamente si sarebbe sentito male e si sarebbe accasciato al suolo, colto dall’improvviso malore.

PUBBLICITÀ

Ha un infarto al Villaggio della Salute in piazza del Plebiscito, salvato in extremis dai medici

Solo l’intervento tempestivo degli operatori del 118 della ASL Napoli 1 Centro ha permesso di salvargli la vita. Al cittadino è stato effettuato subito un elettrocardiogramma col quale i sanitari hanno riscontrato un infarto del miocardio. L’uomo è stato subito trattato con terapia farmacologica. È stato, quindi, stabilizzato. Successivamente, una volta messo in sicurezza, è stato imbarellato e trasferito d’urgenza, in codice rosso, presso il più vicino pronto soccorso ospedaliero per ulteriori accertamenti e il prosieguo delle cure.

“Questo episodio a lieto fine – commenta Mariella Corvino, direttore sanitario dell’ASL Napoli 1 Centro – è la dimostrazione, a parte la “fortuna” dell’evento capitato proprio in occasione della visita del paziente presso gli stand in Piazza dedicati alla “Giornata della Salute”, quanto sia importante prendersi cura di se stessi ed effettuare controlli periodici dedicati alla prevenzione, messi a disposizione della cittadinanza”.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati