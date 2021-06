Il principe Harry e Meghan Markle genitori bis. È nata Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, detta Lili, la seconda figlia dei duchi di Sussex dopo il primogenito Archie.

La secondogenita di Harry e Meghan è nata in una clinica della California due giorni fa, ma la notizia è stata resa nota solo oggi pomeriggio. La piccola Lilibet, come primo nome ha il soprannome della bisnonna, la regina Elisabetta, e come secondo nome avrà quello della nonna, Lady Diana, e alla nascita pesava poco meno di 3,5 chilogrammi. Sia la bambina che la mamma stanno bene e sono già tornate a casa, dopo aver lasciato il Santa Barbara Cottage Hospital. A riportarlo è il Mirror.

Dalla famiglia reale britannica, finora, non sono giunti messaggi ufficiali. A dare la lieta notizia è stata una portavoce di Meghan Markle. Per la duchessa di Sussex, finalmente, un po’ di felicità. Sia per il dolore vissuto sia per gli scontri con i parenti del marito, sia per l’aborto spontaneo che aveva dovuto affrontare nell’estate dell’anno scorso.