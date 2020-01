«Ho mal di stomaco, mi fermo un attimo», Antonio si accascia e muore: lutto per il pizzaiolo di Napoli

Dramma nella serata di mercoledì in un locale nel centro di Bergamo. Un uomo di 43 anni, Antonio Zuppelli, ha perso la vita in seguito ad un malore fatale. Originario di Napoli, il 43enne viveva in Lombardia da qualche anno e lavorava come pizzaiolo. A riportare la notizia è L’eco di Bergamo.

A raccontare quanto accaduto è stato proprio uno dei colleghi della vittima, il capo cameriere della pizzeria, al quale, qualche minuto prima della tragedia, Antonio aveva chiesto di preparare del latte per alleviare un fastidio allo stomaco.