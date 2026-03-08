“Ho paura che mi uccida”, picchia la fidanzata nella discoteca a Giugliano: arrestato

PUBBLICITÀ

Sono le 03.30 circa, da poche ore è iniziata la festa della donna. Una discoteca è invasa di ragazzi che ballano sul ritmo di una musica assordante, tra loro una donna. Lei non si diverte per nulla, la sua testa è piena di pensieri e preoccupazioni. Il compagno è ubriaco, come tutti i weekend. Ha paura che possa accaderle qualcosa. L’uomo si avvicina, l’odore di alcool è forte. La donna intimorita prova ad allontanarsi ma lui la ferisce alle labbra con un morso. Continua, l’afferra per i capelli e la trascina fuori. In lontananza le luci blu di una gazzella dei carabinieri. Lui le vede e minaccia la donna di stare in silenzio e di non farsi notare. Nel mentre continua a colpirla con calci pugni e schiaffi.

La donna scappa e con le ultime forze riesce ad attraversare la strada.

Con lei un’amica, l’ha seguita ma non è riuscita a fermare la furia dell’uomo.

Siamo a Giugliano in Campania, via Ripuaria, a pochi metri dalla discoteca ci sono carabinieri. L’auto è ferma, i lampeggiati sono accesi e ben visibili.

Il pianto della donna rompe il silenzio.

Un carabiniere si avvicina. La donna è seduta sul ciglio della strada. Piange e urla dal dolore. La donna – ha 35 anni – racconta cosa sia accaduto. Ha importanti ferite sul volto. Implora di portare via l’uomo ancora lì a pochi metri. Ha paura. I militari, prima di ricostruire la vicenda, si avvicinano all’uomo e lo bloccano per trasferirlo in caserma.

Per la donna verrà richiesto l’intervento dei medici.

“Dal venerdì pomeriggio alla domenica è questo” dichiarerà la donna. “Ho paura che mi uccida e faccia del male a mio figlio” continua.

La 35enne non ha mai denunciato prima anche se i maltrattamenti durano da circa due anni. I militari hanno raccolto la storia della vittima che ora è in osservazione nell’ospedale Cardarelli di Napoli.

L’uomo ha 42 anni ed è stato arrestato. E’ in carcere, deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.