I ragazzi costruiscono il futuro di Giugliano partendo dal gioco di costruzione

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Sarà inaugurata, in occasione della Festa della Mamma, la Mattoncinoteca4All® di Heart4Children APS – Sede di Giugliano, presso la Parrocchia San Massimiliano Maria Kolbe, in collaborazione con Heart4Children APS, partner del Gruppo LEGO.

La Mattoncinoteca4All® è uno spazio educativo aperto a bambini, preadolescenti, adolescenti, giovani adulti, famiglie e comunità educante, in cui il gioco di costruzione diventa strumento di relazione, apprendimento e inclusione. Attraverso i mattoncini, i bambini sviluppano competenze cognitive, linguistiche, emotive e sociali, mentre si rafforza la relazione con gli adulti in un contesto accogliente.

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A caratterizzare in modo distintivo il progetto di Giugliano è il ruolo attivo di preadolescenti e adolescenti della comunità, coinvolti non solo come partecipanti ma come veri Community e Team Leader. I ragazzi contribuiscono alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione dello spazio, coordinano attività, affiancano i più piccoli e si assumono responsabilità concrete nella cura dell’ambiente.

Questo protagonismo li rende punti di riferimento positivi per i bambini e per l’intera comunità, offrendo loro un contesto strutturato in cui esprimere capacità, sviluppare competenze e costruire relazioni significative. La Mattoncinoteca diventa così uno spazio intergenerazionale in cui si impara facendo, insieme.

Il progetto si fonda su una visione educativa chiara: il gioco è un’esperienza fondamentale di crescita. Costruire significa immaginare, collaborare, affrontare sfide e trovare soluzioni, dando forma alle proprie idee all’interno di un ambiente inclusivo.

In questo quadro, la Parrocchia San Massimiliano Maria Kolbe si configura come contesto educativo privilegiato, complementare alla famiglia e alla scuola: uno spazio extra familiare ed extra scolastico in cui bambini e ragazzi possono sperimentare relazioni significative, sviluppare senso di appartenenza e vivere esperienze di crescita integrale. La Mattoncinoteca4All® rafforza così la funzione della parrocchia come luogo accogliente e generativo, capace di promuovere comunità, partecipazione e corresponsabilità educativa.

La scelta di inaugurare la Mattoncinoteca4All® di Heart4Children APS – Sede di Giugliano nel giorno della Festa della Mamma sottolinea il valore della relazione e della cura, ponendo al centro il legame tra genitori e figli.

“È un progetto che mette i ragazzi al centro, riconoscendo il loro ruolo attivo nella costruzione della comunità. La Mattoncinoteca nasce dal loro impegno e dalla loro capacità di mettersi in gioco per gli altri.”

La Mattoncinoteca sarà attiva presso la Parrocchia San Massimiliano Maria Kolbe (Via Pigna 24, Giugliano in Campania) nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 19:00.

L’iniziativa rientra nel progetto “Costruiamo un Mondo di Gioco” che vede Heart4Children APS essere partner del Gruppo LEGO sin dal 2022 e, in particolare, del progetto “Play4All – Costruire speranza: immaginare futuri possibili”.

La cittadinanza è invitata a partecipare all’inaugurazione.