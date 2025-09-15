PUBBLICITÀ

Finito, finalmente, il calvario per i pendolari. Le stazioni della Linea 1 della metropolitana Piscinola, Chiaiano e Frullone, rimaste chiuse da lunedì 23 giugno, hanno riaperto al pubblico e la tratta è aperta regolarmente al transito dei treni dalla stazione di Piscinola fino al Centro Direzionale.

Pendolari che, dunque, potranno riprendere a spostarsi dal centro di Napoli alla periferia nord con più facilità.

PUBBLICITÀ

Il calvario per i pendolari è finito, riprende la circolazione sull’intera Linea 1 della Metro

Durante l’estate, infatti, dai Colli Aminei era necessario utilizzare un servizio navetta, che spesso portava a lunghe percorrenze all’interno del traffico cittadino. Lo ha comunicato, oltre che il Comune di Napoli con un’apposita nota pubblicata nella giornata di ieri 14 settembre, la stessa azienda ANM, spiegando che “nel rispetto della data preannunciata, a partire da lunedì 15 settembre 2025, terminati i lavori estivi nei tempi previsti, il servizio di metro linea 1 riprende in maniera regolare da Piscinola a Centro Direzionale fermando in tutte le stazioni, per l’intero nastro giornaliero di servizio, in entrambe le direzioni”.

Inoltre, fanno sapere Palazzo San Giacomo e l’azienda, “visto il gradimento da parte dell’utenza del servizio bus sostitutivo registrato nel periodo estivo, fino a fine mese, resterà attiva la navetta di collegamento veloce tra le stazioni di Piscinola, Frullone, Chiaiano, Policlinico e Colli Aminei”. Il Comune ha poi voluto aggiungere che “un riconoscimento va alla professionalità dei lavoratori ANM e delle imprese appaltatrici che hanno profuso il massimo impegno per garantire il rispetto dei tempi e la qualità delle lavorazioni”.