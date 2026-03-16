Il clan Licciardi prestò il suo hacker ai Mazzarella per le truffe hi-tech

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Un hacker 25enne del clan Licciardi sarebbe stato prestato ai rivali dei Mazzarella. Si tratta di un elemento centrale delle truffe informatiche, circa 60 quelle contestate, messe a segno tra il 2022 e 2024 su cui hanno fatto luce i carabinieri e la Dda di Napoli.

Complessivamente sono 12 le persone per le quali è stato disposto il carcere: Emanuele Brusco, Gennaro Brusco, Ferdinando Coronella, Umberto Costagliola, Ernesto De Carlo, Alberto Mazzarella, Ciro Mazzarella, Michele Mazzarella, Giuseppe Messina, Marco Ostroschi, Antonio Pisanti e Valerio Ripoli.

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Un colpo da 60mila euro in un giorno

Dalle indagini è emerso che a una vittima sono stati sfilati, in un sol colpo quasi 60mila euro, e che in un giorno, la batteria di truffatori, che agivano in una centrale telefonica localizzata a Napoli Est, era capace di appropriarsi attraverso due distinti modus operandi anche diverse centinaia di migliaia di euro, 2-300mila euro. Utilizzando due diverse modalità d’azione hanno agito non solo da Nord a Sud dell’Italia ma anche in Spagna, dove era stata allestita una struttura molto simile a quella che c’era in Italia che aveva la sua base nella zona Est di Napoli.

Gli affari della camorra sulle truffe, Gratteri: “Camorra molto evoluta”

Due i gruppi individuati, uno capeggiato da Ciro Mazzarella, l’altro dal Michele Mazzarella e tra i destinatari delle misure cautelari figura. “Le mafie sono contemporanee, – ha detto nel corso di una conferenza stampa il procuratore di Napoli Nicola Gratteri – e lo è anche la camorra che ho visto molto evoluta nell’ambito informatico e nel dark web, una criminalità capace di commettere reati attraverso la tecnologia. Nella Procura di Napoli c’à una sezione specializzata in reati informatici che con Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza riescono a fare questo tipo di indagine e scoprono continuamente nuovi modi per commettere questa tipologia di reati. Noi cerchiamo di stare al passo e i miei colleghi, con le forze dell’ordine, oggi i carabinieri, sono riusciti a dimostrare reati che era difficile dimostrare“.