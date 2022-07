Il Covid torna a far paura in Cina, un milione in lockdown a Wuhan per 4 casi asintomatici

Le autorità cinesi hanno posto quasi un milione di persone in lockdown in un sobborgo di Wuhan. La città centrale della Cina dove per la prima volta gli scienziati registrarono il Coronavirus.

La Bbc riporta che a Wuhan i cittadini sono stati costretti a rimanere all’interno delle loro case per 3 giorni

Lo riporta la Bbc, precisando che ai residenti del distretto di Jiangxia è stato ordinato di rimanere all’interno delle loro case per tre giorni dopo che sono stati rilevati quattro casi di Covid asintomatici. Questa è la prima volta che la metropoli cinese, che conta 12 milioni di abitanti, applica tali disposizioni dal 2020, ha riportato l’agenzia di stampa finanziaria Bloomberg.

La Cina continua a mantenere la sua politica ‘zero Covid’, avvalendosi dello strumento dei lockdown

La Cina mantiene la sua politica “zero Covid”, utilizzando lockdown, restrizioni di movimento e test su larga scala, anche se le varianti più contagiose della malattia sembrano essere in grado di “bypassare” tutte queste misure messe in atto. Il Partito comunista cinese manterrà “la rotta sulle misure preventive della ‘tolleranza zero’ al Covid-19”: lo riportano i media ufficiali di Pechino sull’esito della riunione odierna del Politburo tenuta sotto la presidenza di Xi Jinping.

Tolleranza zero al virus, ha portato misure estreme e pesanti conseguenze sull’economia

“La persistenza è vittoria – ha riportato l’emittente statale Cctv -. Quando si verifica un’epidemia dobbiamo prevenirla e controllarla immediatamente e in modo rigoroso. E’ necessario coordinare efficacemente la prevenzione e il controllo anti-pandemico e lo sviluppo economico e sociale“. La ‘tolleranza zero’ al virus ha comportato misure draconiane con pesanti conseguenze per l’economia. (ANSA)