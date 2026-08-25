Il diesel supera i 3 euro, aumenta anche la benzina: la denuncia del Codacons

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Il diesel ha superato quota 3 euro, lo ha denunciato il Codacons verificando i prezzi comunicati dai gestori al Mimit nelle giornate del 24 e 25 agosto. La soglia economica è stata superata in alcuni distributori autostradali. Il più scioccante è stato rilevato sulla A22 Brennero-Modena, dove il Supreme Diesel servito ha toccato quota 3,159 euro al litro. Ma non è l’unico, ad esempio sulla A21 Torino-Piacenza il gasolio servito è arrivato a 2,729 euro al litro. Pressi impazziti anche sulle isole minori, con Pantelleria in testa con un litro di gasolio arriva a 2,799 euro.

Tra i più cari anche i distributori sulla A4 Venezia-Trieste, dove il servito ha raggiunto 2,699 euro al litro, sulla A28 Portogruaro-Conegliano a 2,699 euro al litro, sulla A22 Brennero-Modena, dove il diesel normale è arrivato a 2,659 euro al litro e la A15 Parma-La Spezia, dove il diesel servito tocca 2,629 euro al litro.

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I prezzi da record del gasolio speciale invece sono sulla A21 Torino–Piacenza il Supreme Diesel raggiunge 2,929 euro al litro, mentre sulla A15 Parma-La Spezia l’Hi-Q Diesel arriva a 2,879 euro al litro.

Sconto sul gasolio

Lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con quello dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili – che sfrutta l’extragettito Iva – prorogando di due giorni lo sconto previsto dall’ultimo decreto legge del governo.

“In questo momento, non c’è” da parte della presidente del Consiglio “la convocazione del Consiglio dei ministri” ma “stiamo valutando la questione, in contatto non solo con il ministro dell’Economia, ma più uffici stanno valutando la questione, perché il tema è di estrema delicatezza. Lo vedremo nei prossimi giorni, così come vediamo di ora in ora se si apre o meno lo Stretto di Hormuz” ha commentato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin, interpellato in un punto stampa sullo sconto sulle accise in scadenza. Quanto alle risorse disponibili, “è una domanda da rivolgere al ministro dell’Economia. Da parte mia, potrei esprimere delle opinioni personali, non sarebbe corretto prima di aver concertato con gli altri membri del governo. Il tema esiste ma valuteremo cosa fare nelle prossime ore”.

Il prezzo medio dei carburanti

Oggi la Staffetta Quotidiana fa sapere che Eni ha rialzato di 1 centesimo su benzina e diesel, mentre in IP e Tamoil è salita solo la verde. Stamane il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale era indicato a 2,015 euro/l per la benzina (+5), 2,136 euro/l per il gasolio (+5), 0,746 euro/l per il Gpl (invariato) e 1,663 euro/kg per il metano (+5). In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,091 euro/l per la benzina (+3), di 2,207 euro/l per il gasolio (+3), 0,881 euro/l per il Gpl (invariato) e 1,657 euro/kg per il metano (invariato).

I ventimila punti vendita

Considerando tutti i circa 20mila punti vendita che comunicano i prezzi all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), le medie dei prezzi elaborati dalla Staffetta sono:

Benzina self service a 2,012 euro/litro (compagnie 2,017, pompe bianche 2,003), diesel self service a 2,133 euro/litro (compagnie 2,139, pompe bianche 2,123).

Benzina servito a 2,146 euro/litro (compagnie 2,187, pompe bianche 2,072), diesel servito a 2,267 euro/litro (compagnie 2,307, pompe bianche 2,193).

Gpl servito a 0,756 euro/litro (compagnie 0,767, pompe bianche 0,743), metano servito a 1,656 euro/kg (compagnie 1,653, pompe bianche 1,659), Gnl 1,571 euro/kg (compagnie 1,571 euro/kg, pompe bianche 1,571 euro/kg).

Benzina self service Eni è a 2,017 euro/litro (2,222 il servito); IP a 2,021 (2,185 servito); Q8 a 2,017 (2,173 servito); Tamoil a 2,006 (2,081 servito);

Gasolio self service Eni è a 2,131 (2,336 servito); IP a 2,147 (2,310 servito); Q8 a 2,143 (2,301 servito) e Tamoil a 2,127 (2,205 servito).