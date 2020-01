Il IV Circolo apre le porte per l’Open Day 2020: tanti progetti e laboratori alla ‘Don Giuseppe Diana’ di Varcaturo

Due giornate a porte aperte al IV Circolo Didattico di Giugliano. Grande successo per la prima data dell’Open Day nella scuola ‘Don Giuseppe Diana’. Sabato 18 gennaio nell’istituto di via Ripuaria il corpo docente con l’aiuto dei bambini dell’istituto ha illustrato ai genitori dei nuovi iscritti la struttura e l’offerta formativa prevista per il prossimo anno scolastico.

Durante l’eccezionale evento sono stati presentati più nel dettaglio programmi e laboratori svolti all’interno della scuola di Varcaturo. I genitori, inoltre, hanno avuto la possibilità di osservare i loro figli impegnati in attività varie, da quella sportiva a quella musicale, da attività scientifiche in laboratorio a quelle previste per l’apprendimento della lingua straniera.

Insomma alla ‘Don Peppe Diana’ non si perde tempo, ci si rimbocca le maniche e concretamente si portano avanti percorsi formativi che servono ai piccoli alunni a crescere, confrontarsi e formarsi. La scuola aderisce da anni a progetti come ‘Scuola Viva’ (finanziato con fondi regionali) e progetti Pon (finanziati con fondi europei).

Nell’ambito ‘Scuola Viva’ finanziato dalla Regione Campania, confermatissimo da oltre tre anni, il progetto giornalino. Realizzato con l’ausilio dei giornalisti di InterNapoli.it e la docente Cinzia della Valle.

L’Open Day è dunque un momento per genitori e alunni per approfondire le conoscenze, chiarire eventuali dubbi e scegliere più consapevolmente il laboratorio da seguire.

L’apertura straordinaria della scuola per il supporto alle famiglie e la visita ai locali, come già avvenuto sabato 11 gennaio, è prevista anche per sabato 25 gennaio.

Le iscrizioni sono aperte dallo scorso 7 gennaio 2020 e si potranno effettuare entro il 31 gennaio.

Laboratori

Laboratorio Linguistico

Laboratorio multimediale

Scacchi

Laboratorio sportivo

Laboratorio scientifico

Laboratorio musicale

Serra

Progetti

‘Scuola Viva’ (Finanziati dalla Regione)

Pon (Finanziati con fondi europei)