PUBBLICITÀ
HomeTelevisioneIl neomelodico piemontese ad Affari tuoi: "Canto napoletano e sono un sinti"
Televisione

Il neomelodico piemontese ad Affari tuoi: “Canto napoletano e sono un sinti”

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Il neomelodico piemontese ad Affari tuoi:
Immagini Rai
PUBBLICITÀ

Lo scorso 6 gennaio il neomelodico Banfy è stato ospite alla puntata speciale di Affari Tuoi.
Mi chiamo Banfy e sono di origine sinti. Sono un gitano e canto in napoletano perché amo la musica napoletana come tutti. È universale ormai. Mi chiamo Banfy perché mio padre era un fan di Lino Banfi, quando mi chiedono se sia il mio nome d’arte rispondo di no, perché sin da piccolo lui mi chiamava Lino e poi è diventato Banfy, rimanendo così“, ha dichiarato nella trasmissione condotta da Stefano De Martino per lo speciale della Lotteria Italia. 

Il neomelodico piemontese conquista i vicoli di Napoli con ‘Bam bam’

Potrebbe essere visto come un paradosso musicale. Questa è la storia di Valentino Casagrande ma è più conosciuto con il nome d’arte Banfy. Si tratta di un cantante che ha scelto il genere neomelodico per scalare le classifiche delle piattaforme Youtube e TikTok, però, lui è nato in un campo nomadi a Tortona. Il suo tormentone, nato in featuring Sheridan, ‘Bam bam’ è possibile ascoltarlo nei vicoli dei Quartieri Spagnoli fuori a quasi ogni sprizzeria.

PUBBLICITÀ

Il neomelodico piemontese conquista i vicoli di Napoli con ‘Bam bam’

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati