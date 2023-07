Il ras dei Mazzarella non rinuncia alla villeggiatura, vacanza finisce in manette

PUBBLICITÀ

Giuseppe Del Prete non è riuscito a rinunciare alla villeggiatura con la famiglia e, forse, proprio per rispettare questo adempimento sociale il ras del clan Mazzarella è finito in manette. La sua figura non è passata inosservata, infatti, un agente del commissariato Decumani di Napoli, che trascorreva le vacanze a Ischia, ha riconosciuto Del Prete in in un ristorante. Dunque lunedì sera il poliziotto, dopo averlo notato mentre passeggiava in compagnia di una donna nel porto di Forio d’Ischia, ha deciso di tenerlo d’occhio mentre attendeva il supporto dei colleghi del locale commissariato preventivamente allertati.

ADOCCHIATO SUL TAXI

Grazie alle sue indicazioni, il latitante, che per muoversi sull’isola ha preso un taxi, è stato poi individuato in un noto ristorante di Forio dove è stato bloccato e arrestato. Del Prete deve scontare sei anni di reclusione in quanto ritenuto colpevole di reati legati agli stupefacenti.

Nei suoi confronti pendeva un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli: ora si trova nel carcere napoletano di Poggioreale. A riportare in anteprima la notizia dell’arresto è Il Golfo 24 che ha pubblicato un video in cui si vedono i parenti salutare il boss prima di essere portato in Commissariato.