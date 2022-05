Voleva assistere al concerto di Vasco Rossi a Napoli, Ilaria muore prima di realizzare il suo sogno

«Raggiungerò i miei obiettivi, ci sarà una fine al mio stare male». Lo diceva Ilaria quando è tornata a casa, dopo due anni passati in ospedale. Il suo incubo ha inizio nel 2020, nel mese di novembre, con uno scompenso cardiaco. Non si trattava della prima volta che il suo cuore la costringeva a recarsi in ospedale.

Da quando è nata, infatti, ad Ilaria è stato diagnosticato un problema congenito: il suo cuore aveva un solo ventricolo. Come lei ha raccontato, due operazioni le hanno consentito di condurre una vita normale. Fino a poco prima dell’inizio della pandemia. A raccontare la sua storia è Fanpage (qui l’articolo).

Emorragie, scompensi e tra altri problemi, due volte positiva al Covid. «Mi ripetevo che prima o poi sarebbe finita», spiegava Ilaria. «Vorrei riuscirci entro giugno». Il motivo?La ragazza era una grande fan di Vasco Rossi , che il prossimo 7 giugno verrà a Napoli. «La canzone che mi rappresenta di più è “Vivere”, perché sono proprio io. Quando dice “vivere anche quando sei morto dentro”. Fondamentalmente è un po’ così, facevo vedere di stare bene, poi dentro mi sentivo un po’ una pezza, quindi questa frase mi rappresenta molto perché effettivamente continuavo a vivere, nonostante per un momento cedevo allo stare male, al dolore, dicevo basta non ce la faccio più». Lo stesso Vasco Rossi era stato vicino ad Ilaria anche durante il ricovero in ospedale.