PUBBLICITÀ
HomeCronacaImposte per le concessioni demaniali nel porto non pagate, recuperati oltre 3...
CronacaCronaca locale

Imposte per le concessioni demaniali nel porto non pagate, recuperati oltre 3 milioni di euro

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Imposte per le concessioni demaniali nel porto non pagate, recuperati oltre 3 milioni di euro
Imposte per le concessioni demaniali nel porto non pagate, recuperati oltre 3 milioni di euro
PUBBLICITÀ

All’esito di un’attività d’indagine della Procura Regionale per la Campania della Corte dei conti, coordinata dai Vice Procuratori Generali Gianluca Braghò e Davide Vitale e condotta da militari della Guardia di finanza di Napoli, sono stati recuperati oltre 3 milioni di euro a titolo di imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime.

In particolare, l’attività investigativa, delegata alle fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Napoli e dal Reparto Operativo Aeronavale Napoli, è stata finalizzata a verificare la regolarità delle concessioni demaniali marittime rilasciate dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.

PUBBLICITÀ

Concessioni demaniali marittime nei porti del Napoletano, recuperati 3 milioni di imposte non pagate

Nel corso degli accertamenti è emerso il sistematico mancato versamento dell’addizionale regionale ai canoni demaniali marittimi, da parte della totalità degli operatori economici titolari di concessioni nei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia.

L’imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime, pari a una percentuale variabile tra il 10% e il 25% del relativo canone, è stata istituita dall’articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ed è stata recepita dalla Regione Campania con la legge regionale n. 1 del 26 gennaio 1972.

Fino al 2024, anche alla luce della sentenza n. 131/2024 della Corte costituzionale, si era ritenuto, erroneamente, che tale imposta non fosse applicabile alle concessioni rilasciate dalle Autorità di Sistema Portuale, diversamente da quanto avveniva per le concessioni rilasciate, ad esempio, dai Comuni, per i tratti di costa di rispettiva competenza.

A seguito delle attività investigative della Corte dei conti, la Regione Campania, quale titolare finale del diritto all’introito delle somme, è intervenuta con la legge regionale n. 13 del 22 luglio 2025. Con tale provvedimento, che ha innovato le disposizioni già contenute nella legge regionale n. 5 del 2013, è stata individuata nell’Autorità di Sistema Portuale, in qualità di ente concedente, l’amministrazione titolare del potere-dovere di accertare e riscuotere l’imposta nei confronti dei concessionari.

L’Autorità di Sistema Portuale si è quindi attivata inviando 422 avvisi di messa in mora ai concessionari risultati inadempienti, intimando il pagamento dell’imposta dovuta con riferimento agli ultimi cinque anni.

Da ultimo, la Regione Campania ha comunicato alla Corte dei conti e alla Guardia di finanza che le attività finora svolte hanno già prodotto un rilevante ed efficace “effetto conformativo”, consentendo l’introito nelle casse regionali di complessivi 3.132.507 euro.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati