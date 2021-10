Un maxi carico diretto a San Gennaro Vesuviano, carico partito dalle fiorenti piazze di Napoli ovest. Questo quanto scoperto dai carabinieri che ha portato all’arresto di tre ‘corrieri’. Cocaina purissima, ancora da tagliare, nascosta in un suv diretto verso il centro vesuviano. In manette sono così finiti Simone Bartiromo (30 anni di Pianura), Nicola Di Casola (37enne di San Gennaro Vesuviano) e Domenico Stefanelli (32 anni e residente a Soccavo). Il blitz è stato effettuato venerdì scorso dai carabinieri del comando provinciale di Napoli: i militari dell’Arma, dopo aver fiutato la pista giusta, grazie ad un apposito servizio di appostamento e osservazione del territorio, sono giunti presso lo svincolo autostradale di Palma Campania. Proprio lì, non appena è sopraggiunto il suv, è scattato il blitz.

Il carico proveniva dal Rione Traiano

Al volante del veicolo c’era Di Casola. Secondo la prima ricostruzione il suv proveniva dall’area ovest di Napoli. Dopo un’accurata perquisizione i carabinieri hanno scoperto, nascosto all’interno del paraurti, diversi panetti di cocaina per un peso complessivo di dodici chili. Nello stesso momento, infatti, i carabinieri si sono precipitati nell’appartamento di via Ottomaggi dove hanno sorpreso gli altri due complici. Durante la perquisizione domiciliari i carabinieri hanno poi scoperto una pistola calibro 9×21 risultata rubata nel 2018 e regolarmente denunciata, diversi bilancini di precisione, due orologi di alto valore e oltre 1.600 euro frazionati in banconote di 200 e 50 euro. Per i tre sospettati è dunque scattata l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio, armi e ricettazione. I tre sono in attesa di sfilare davanti al gip per la convalida degli arresti.