Incendio a Chiaia, in fiamme la cupola del teatro Sannazaro

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Ultima modifica:
Incendio a Chiaia, in fiamme la cupola del teatro Sannazzaro
Incendio a Chiaia, in fiamme la cupola del teatro Sannazzaro
Si risveglia tra le fiamme il quartiere Chiaia a Napoli. Le fiamme, di prima mattina, hanno interessato la cupola del teatro Sannazzaro, sito in via Chiaia 157.

L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti, che hanno denunciato la presenza delle fiamme e di un’alta colonna di fumo nero sui social. Vigili del fuoco si sono precipitati immediatamente sul posto e, stando alle prime informazioni, avrebbero già domato grossa parte dell’incendio.

L’aria resta comunque irrespirabile nella zona interessata dalle fiamme. Sarebbero quattro le persone intossicate dal fumo. Presenti anche polizia e ambulanze.

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

