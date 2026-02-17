Incendio a Chiaia, in fiamme la cupola del teatro Sannazaro

PUBBLICITÀ

Si risveglia tra le fiamme il quartiere Chiaia a Napoli. Le fiamme, di prima mattina, hanno interessato la cupola del teatro Sannazzaro, sito in via Chiaia 157.

L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti, che hanno denunciato la presenza delle fiamme e di un’alta colonna di fumo nero sui social. Vigili del fuoco si sono precipitati immediatamente sul posto e, stando alle prime informazioni, avrebbero già domato grossa parte dell’incendio.

L’aria resta comunque irrespirabile nella zona interessata dalle fiamme. Sarebbero quattro le persone intossicate dal fumo. Presenti anche polizia e ambulanze.