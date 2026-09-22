Incendio a Napoli Est, a finire in fiamme anche plastica: 8 famiglie evacuate

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Paura nella serata di ieri a Poggioreale, dove un violento incendio ha interessato un’area industriale di via Nuova delle Brecce. Il rogo è divampato poco dopo le 21, all’interno dei capannoni della ditta “Gambardella Trasporti”, in corrispondenza del civico 40, coinvolgendo successivamente anche la struttura di un’azienda confinante.

A precedere l’incendio sarebbe stata una forte esplosione, avvertita distintamente nella zona. In pochi minuti una densa colonna di fumo si è alzata sull’area, mentre le fiamme hanno raggiunto una parte degli spazi esterni utilizzati per il parcheggio dei mezzi pesanti. Autisti e dipendenti hanno cercato di spostare camion e furgoni per sottrarli al rogo, favorito dalla presenza di pneumatici e altri materiali infiammabili.

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Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati per ore nelle operazioni di spegnimento, insieme ai carabinieri allertati dal 112. Per precauzione è stata disposta l’evacuazione di otto famiglie residenti nelle immediate vicinanze dell’Ambito 13. Non si registrano feriti né persone intossicate. Le operazioni sono proseguite durante la notte con gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell’area. Restano da chiarire le cause dell’incendio e l’origine della deflagrazione. Sono in corso gli accertamenti e i rilievi tecnici per ricostruire quanto accaduto.