Picchia l’infermiere per la fila lunga, 22enne bloccata al Pellegrini

PUBBLICITÀ

È arrivata in ospedale per essere visitata ma l’attesa, a suo dire, è durata troppo. E così, all’ospedale Pellegrini di Napoli, una 22enne della provincia di Roma prima ha iniziato a protestare poi ha aggredito un infermiere colpendolo al volto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli. Le ferite riportate dall’infermiere saranno guaribili in 10 giorni mentre 22enne è stata denunciata per minaccia e lesioni a personale sanitario.

“Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri, una giovane di 22 anni, residente in provincia di Roma, si era recata al Pronto Soccorso per sottoporsi a una visita. Durante l’attesa, però, avrebbe manifestato il proprio disappunto per i tempi necessari per essere assistita, iniziando a protestare nei confronti degli operatori sanitari presenti. La situazione sarebbe rapidamente degenerata. Dalle proteste verbali la giovane sarebbe passata alle minacce, fino ad arrivare all’aggressione fisica di un infermiere, raggiunto da un pugno al volto. L’allarme ha fatto intervenire i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, che hanno raccolto gli elementi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificato la 22enne. Al termine degli accertamenti, la giovane è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per minaccia e lesioni a personale sanitario. L’infermiere aggredito ha ricevuto le cure necessarie presso lo stesso ospedale. Per le lesioni riportate è stata indicata una prognosi di 10 giorni“, ha denunciato l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate.

PUBBLICITÀ