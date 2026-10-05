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Tragedia a Milano, dove una donna di 73 anni, Maria Rosaria Marasco, originaria di Torre Annunziata, è morta nell’incendio divampato nella sua abitazione in via Demonte, nel quartiere Niguarda. La vittima viveva da sola al secondo piano di una palazzina di edilizia popolare. Il rogo è scoppiato intorno alle 13.30 e, secondo una prima ricostruzione, potrebbe aver avuto origine tra la cucina e il soggiorno.

Quando i vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere l’appartamento, per l’anziana non c’era ormai più nulla da fare. Il corpo della donna è stato trovato sul divano. Una tragedia sulle cui cause sono in corso accertamenti, affidati al Nucleo investigativo antincendi (Niat) dei vigili del fuoco.

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Incendio in casa a Milano, Maria Rosaria muore nel rogo: due le ipotesi al vaglio

All’interno dell’abitazione sono state rinvenute tre bombole di ossigeno sanitario. Una di queste è stata investita dalle fiamme ed è stata trovata gravemente danneggiata. Stando a quanto riferito dai vicini, Maria Rosaria Marasco era una fumatrice abituale. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è anche quella di un possibile contatto tra una sigaretta e una bombola di ossigeno, che potrebbe aver innescato l’incendio. Si tratta, tuttavia, di una circostanza ancora tutta da verificare e che dovrà trovare conferma negli esiti degli accertamenti tecnici.

L’incendio ha coinvolto anche altri appartamenti della palazzina, mentre una densa nube di fumo nero ha rapidamente invaso il vano scale, rendendo necessario evacuare alcuni residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre provenienti dalla sede centrale di Milano e dal distaccamento di Sesto San Giovanni, insieme al personale del 118.

Alcuni abitanti dello stabile hanno avuto bisogno di assistenza sanitaria, ma nessuno di loro ha richiesto il trasferimento in ospedale. Le operazioni di spegnimento e di bonifica sono andate avanti per buona parte del pomeriggio, con i soccorritori impegnati a mettere in sicurezza l’edificio e a scongiurare ulteriori rischi.

Spetterà ora agli specialisti del Niat ricostruire l’esatta dinamica dell’incendio e individuare le cause che hanno provocato la morte della 73enne, originaria di Torre Annunziata.