Incendio in una casa del Napoletano, Lorenzo muore a 15 anni: troppo gravi le ferite

Non ce l’ha fatta Lorenzo D’Agostino, il 15enne rimasto gravemente ferito nell’incendio della sua abitazione ad Anacapri, sull’isola di Capri. Il giovane si è spento dopo 3 mesi e mezzo in ospedale. A riportare la notizia è fanpage.it. Dopo un primo ricovero a Napoli, Lorenzo era stato trasferito a Roma in un reparto specialistico. Pochi giorni dopo la tragedia morì anche la nonna 81enne, anche lei investita dalle fiamme.

Il rogo scoppiò la sera del 19 dicembre scorso a causa di una fuga di gas. Sul posto giunsero, oltre ai vigili del fuoco, anche la polizia e i sanitari del 118 che si accorsero subito della gravità della situazione. L’anziana aveva avuto una grave crisi respiratoria mentre il nipote aveva delle profonde ustioni in varie parti del corpo, tra cui il volto e le braccia. Dopo un primo ricovero all’ospedale Capilupi, erano stati trasferiti in elicottero a Napoli dove la donna decedette pochi giorni dopo.

Il giovane era stato invece trasferito a Roma dove si trovava ancora al momento del decesso. Purtroppo nonostante l’enorme sforzo dei sanitari, per lui non c’è stato nulla da fare. I funerali si terranno domani, martedì 5 aprile, alle ore 14:30 nella chiesa parrocchiale di Santa Sofia, ad Anacapri.

L’ARTICOLO DEL 20/12/2021 | Incendio in una casa nel Napoletano, nonna e nipote di 15 anni feriti: sono gravi

Ieri sera è scoppiato un incendio in una casa privata ad Anacapri. Secondo una prima ricostruzione, a rimanere feriti sarebbero una nonna 81enne ed il nipote di 15 anni, presenti nell’abitazione quando le fiamme sono divampate in via Migliara. Sol posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco, allertati da una chiamata, che hanno domato le fiamme ed estratto le due persone. La nonna e il nipote trasferiti a Napoli grazie all’intervento dell’ambulanza dell’elisoccorso.

Stando ad una prima ricostruzione l’incendio sarebbe scoppiato per una fuga di gas. Le fiamme hanno distrutto la casa. Sul posto anche il personale del 118 per prestare i primi soccorsi. Nonna e nipote sono stati trasportati presso l’ospedale Capilupi di Capri e poi trasferiti nella notte a Napoli in elisoccorso. Il più grave sarebbe il ragazzo, che presenta ustioni al volto e problemi causati dall’inalazione dei fumi. La nonna, invece, sarebbe stata colpita da una crisi respiratoria.