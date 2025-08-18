Incendio nel Cilento, le fiamme distruggono uno yacht

PUBBLICITÀ

L’incendio ha distrutto uno yacht di 24 metri ormeggiato nel porto turistico di Sapri, nel Salernitano. Le operazioni di spegnimento, condotte dai vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, sono andate avanti per tutta la notte.

Il Pershing di 24 metri era di proprietà di un notaio salernitano che al momento dell’incendio si trovava a cena fuori insieme al figlio e a un membro dell’equipaggio. Nessuno è rimasto ferito.

Brucia lo yacht a Sapri, fumo avvistato dai turisti

L’allarme è scattato intorno alle 20:30 quando le fiamme si sono propagate rapidamente. Una densa colonna di fumo nero era visibile a chilometri di distanza, suscitando preoccupazione tra residenti, turisti e diportisti presenti nell’area portuale.

Decisivo l’intervento dei vigili del fuoco, che insieme alla Capitaneria di Porto, ai carabinieri, alla polizia locale hanno circoscritto il rogo e trainato l’imbarcazione in fiamme fuori dallo scalo per evitare il coinvolgimento di altre unità ormeggiate.

Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del rogo, al momento ancora ignote. Tra le ipotesi al vaglio, anche quella di un possibile corto circuito. Avviate verifiche per valutare l’eventuale impatto ambientale: la combustione dei materiali a bordo ha infatti sprigionato sostanze potenzialmente inquinanti, alcune delle quali disperse in mare.