Inchiesta politica e camorra a Giugliano, inammissibile il ricorso della Procura contro Guarino e Liccardo

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura contro il provvedimento del Riesame che scarcerò Guarino Andrea (difeso dall’avvocato Paolo De Angelis) e Liccardo Paolo (difeso dall’avvocato Michele Giametta) entrambi indagati nell’inchiesta politica e camorra a Giugliano.

I giudici della Suprema Corte hanno dunque confermato la decisione favorevole che, nel caso di Guarino Andrea, escludeva i gravi indizi di colpevolezza. Per Guarino già il Riesame aveva escluso gli indizi mentre per Paolo Liccardo e Antonio Poziello (difeso dall’avvocato Giametta) la scarcerazione è per mancanza di esigenze cautelari

