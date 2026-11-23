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Un incidente stradale tra due autovetture ha portato alla denuncia in stato di libertà di un uomo di 31 anni, originario di Castel Volturno, al termine degli accertamenti condotti dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone.

L’episodio si è verificato a Mondragone, in via Donatello, all’altezza dell’incrocio con via Domiziana, dove, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate due autovetture, una Citroën C3 Aircross, con quattro persone a bordo, e una Citroën C3, sulla quale viaggiavano due persone.

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Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma, che hanno proceduto ai rilievi e agli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica del sinistro. Entrambi i conducenti sono stati sottoposti ad accertamenti tossicologici. Gli esami hanno evidenziato, per il 31enne conducente della Citroën C3, la positività alla cocaina.

Ulteriori verifiche hanno inoltre consentito di accertare che l’uomo era alla guida senza aver mai conseguito la patente, risultando peraltro recidivo nella violazione nel corso del biennio.

Alla luce degli elementi raccolti, il 31enne è stato deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per le ipotesi di reato di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, con l’aggravante di aver provocato un sinistro stradale, e guida senza patente con recidiva nel biennio.

Nel corso degli stessi controlli è emerso, inoltre, che il veicolo condotto dall’uomo circolava senza copertura assicurativa ed era già sottoposto a sequestro amministrativo. Per tale violazione sono state adottate le ulteriori misure previste dalla normativa: l’autovettura è stata sottoposta a nuovo sequestro amministrativo e affidata a una depositeria autorizzata.

La posizione dell’indagato è ora al vaglio dell’Autorità giudiziaria.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, nei confronti della persona denunciata, vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.