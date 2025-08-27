Gennaro muore in autostrada, addio al 38enne di Napoli

PUBBLICITÀ

Gennaro Cozzolino è morto in seguito all’incidente stradale dello scorso 22 agosto lungo l’autostrada A30 Caserta-Salerno, all’altezza dello svincolo di Nocera. L’uomo è deceduto presso l’ospedale di Nocera Inferiore, dove era stato ricoverato subito dopo lo schianto come riportato dal il Mattino.

Drammatico destino di Gennaro Cozzolino

La Fiat Punto sarebbe stata schiacciata dal un Tir: l’impatto è stato terribile. Le condizioni dell’uomo sono apparse da subito disperate. Fondamentale l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarlo dall’abitacolo completamente accartocciato. Nonostante i soccorsi e il successivo ricovero, le gravi lesioni sono stati fatali per il 38enne di Napoli.

PUBBLICITÀ

Santo muore nell’incidente, il figlioletto è ricoverato al Santobono

Lunedì pomeriggio è morto Santo Bottone nell’incidente mortale lungo la Cilentana nei pressi di Prignano Cilento. Il 29enne di Agropoli stava rientrando da alcuni giorni di vacanza a Palinuro a casa a bordo di una Bmw con i suoi due figli e la moglie Angelica: l’auto si è scontrata con un camper per motivi in corso di accertamento.

Il cordoglio per Santo Bottone

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, ma per il 29enne agropolese è morto sul colpo. La donna e i due bimbi, invece, sono all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Il più piccolo di 13 mesi, anche lui rimasto ferito, è stato trasferito in ambulanza al Santobono.

Il messaggio di cordoglio del sindaco Roberto Mutalipassi: “Siamo profondamente affranti e commossi per l’immane tragedia avvenuta sulla superstrada Cilentana (ex SP430). Un giovane padre e marito strappato prematuramente alla vita. Siamo vicini alla famiglia”.