PUBBLICITÀ
HomeCronacaGennaro muore in autostrada, addio al 38enne di Napoli
CronacaCronaca localePrimo Piano

Gennaro muore in autostrada, addio al 38enne di Napoli

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Gennaro Cozzolino muore in autostrada, addio al 38enne di Napoli
Gennaro Cozzolino
PUBBLICITÀ

Gennaro Cozzolino è morto in seguito all’incidente stradale dello scorso 22 agosto lungo l’autostrada A30 Caserta-Salerno, all’altezza dello svincolo di Nocera. L’uomo è deceduto presso l’ospedale di Nocera Inferiore, dove era stato ricoverato subito dopo lo schianto come riportato dal il Mattino.

Drammatico destino di Gennaro Cozzolino

La Fiat Punto sarebbe stata schiacciata dal un Tir: l’impatto è stato terribile. Le condizioni dell’uomo sono apparse da subito disperate. Fondamentale l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarlo dall’abitacolo completamente accartocciato. Nonostante i soccorsi e il successivo ricovero, le gravi lesioni sono stati fatali per il 38enne di Napoli.

PUBBLICITÀ

Santo muore nell’incidente, il figlioletto è ricoverato al Santobono

Lunedì pomeriggio è morto Santo Bottone nell’incidente mortale lungo la Cilentana nei pressi di Prignano Cilento. Il 29enne di Agropoli stava rientrando da alcuni giorni di vacanza a Palinuro a casa a bordo di una Bmw con i suoi due figli e la moglie Angelica: l’auto si è scontrata con un camper per motivi in corso di accertamento.

Il cordoglio per Santo Bottone

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, ma per il 29enne agropolese è morto sul colpo. La donna e i due bimbi, invece, sono all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Il più piccolo di 13 mesi, anche lui rimasto ferito, è stato trasferito in ambulanza al Santobono.

Il messaggio di cordoglio del sindaco Roberto Mutalipassi: “Siamo profondamente affranti e commossi per l’immane tragedia avvenuta sulla superstrada Cilentana (ex SP430). Un giovane padre e marito strappato prematuramente alla vita. Siamo vicini alla famiglia”.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati