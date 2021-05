Scontro fatale in provincia di Napoli, Peppe muore a 23 anni

Drammatico incidente alla mezzanotte di ieri sera lungo la statale sorrentina, tra Vico Equense e Castellammare di Stabia. Come riportato da Il Mattino, a perdere la vita è stato Giuseppe Iezza, un ragazzo di soli 23 anni di Pompei. Sul posto sono immediatamente giusti i soccorsi, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Ferita nell’impatto tra auto e moto anche una ragazza, fortunatamente non in maniera grave. Entrambi trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare, per Giuseppe non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno ora indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente. Tanti gli amici che stanno ricordando Peppe sui social.