Incidente in Smart a Gragnano, il 17enne Michele grave all’Ospedale del Mare

Due giovani sono rimasti coinvolti in un grave incidente avvenuto nel pomeriggio di lunedì 27 ottobre in via Salette, a Gragnano. A bordo di una Smart, l’auto su cui viaggiavano è finita fuori controllo, schiantandosi con violenza. Ad avere la peggio è stato Michele, 17 anni, di Pimonte, che ha riportato gravi ferite: fratture alle vertebre, al femore e lesioni all’addome. Il ragazzo è ora ricoverato in condizioni critiche all’Ospedale del Mare di Napoli, mentre l’amico alla guida è rimasto miracolosamente illeso. Lo riporta Il Mattino.

La vicenda ha scosso profondamente la comunità dei Monti Lattari, dove Michele è molto conosciuto. Il giovane, aspirante calciatore, era già sopravvissuto a un terribile incidente nel giugno 2023. In quella circostanza, mentre rientrava dai festeggiamenti per il terzo scudetto del Napoli, il suo scooter si scontrò frontalmente con un’auto in via Pendino. Rimase in coma per diversi giorni, e il suo risveglio fu accolto come un vero miracolo da amici e familiari.

Oggi, la comunità prega ancora una volta per lui. Anche il sindaco di Pimonte, Francesco Somma, ha espresso vicinanza alla famiglia: “Il cuore di Michele già una volta ci ha dato prova della sua forza. E sono sicuro che, nonostante le ferite subite, questo guerriero silenzioso saprà rialzarsi ancora una volta per beffare questo strano destino”.