PUBBLICITÀ
HomeCronacaIncidente lungo la Tangenziale di Napoli, coinvolte 4 auto
CronacaCronaca locale

Incidente lungo la Tangenziale di Napoli, coinvolte 4 auto

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Tenta la fuga dopo l'incidente in Tangenziale, identificato il 'pirata'
PUBBLICITÀ

Sulla Tangenziale di Napoli, in direzione Capodichino, stamattina si è verificato un tamponamento a catena tra 4 auto che ha causato grossi rallentamenti sull’arteria stradale partendo dalla zona ospedaliera. Come comunicato dalla Tangenziale di Napoli non ci sarebbero stati feriti nel sinistro e i veicoli sono stati rimossi grazie all’ausilio del soccorso stradale in poco tempo. L’incidente ha causato solo grossi disagi al traffico e ai tanti automobilisti in viaggio in direzione Capodichino.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati