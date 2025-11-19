Incidente lungo la Tangenziale di Napoli, coinvolte 4 auto

PUBBLICITÀ

Sulla Tangenziale di Napoli, in direzione Capodichino, stamattina si è verificato un tamponamento a catena tra 4 auto che ha causato grossi rallentamenti sull’arteria stradale partendo dalla zona ospedaliera. Come comunicato dalla Tangenziale di Napoli non ci sarebbero stati feriti nel sinistro e i veicoli sono stati rimossi grazie all’ausilio del soccorso stradale in poco tempo. L’incidente ha causato solo grossi disagi al traffico e ai tanti automobilisti in viaggio in direzione Capodichino.