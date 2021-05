Conta sette feriti il bilancio di un violento impatto tra una Fiat 500c e una Ford Transit avvenuto nella tarda serata di sabato a Lusciano, in via Palmiro Togliatti. Tanta la paura dei residenti che hanno immediatamente allertato i soccorsi che hanno raggiunto dopo pochi minuti il luogo dell’impatto.

La Fiat con a bordo cinque giovani si è scontrata con la Ford occupata da due donne per poi finire la sua corsa sul muro di cinta di un’abitazione poco distante. Forte il boato che ha fatto scendere in strada molti residenti del posto a pochi minuti dal ‘coprifuoco’ imposto dalle norme anti-covid. Il personale del 118, non senza difficoltà e con il supporto dei vigili del fuoco di Aversa, è riuscito a soccorrere tutte le persone coinvolte nello schianto.

Sul posto sono giunte sei ambulanze che hanno trasportato i feriti nei vicini nosocomi. A preoccupare maggiormente sarebbero le condizioni del conducente della Fiat 500x che avrebbe riportato gravissime ferite. Il giovane è stato trasportato presso l’ospedale Moscati di Aversa. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.