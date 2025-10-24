PUBBLICITÀ
Precipita nel cantiere, titolare della ditta muore nel Napoletano
Vincenzo Bolero
Stamattina i carabinieri della stazione di San Vitaliano e del radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Ponte delle Tavole per un incidente mortale sul lavoro.
Il titolare di una ditta, durante un sopralluogo in un cantiere attivo nell’area di un distributore di carburante, é precipitato da oltre 7 metri. Il 68enne Vincenzo Bolero è morto sul colpo. Indagini in corso per chiarire dinamica.  

L’altra tragedia sul lavoro

E’ Nicola De Fenza l’operaio di 63 anni morto dopo la caduta dal capannone a Mugnano nella serata di venerdì 17 ottobre. L’uomo stava effettuando lavori di coibentazione in un capannone situato lungo Circumvallazione esterna, quando è precipitato all’interno della struttura, riportando gravi ferite. Trasportato dai colleghi al Cardarelli, è deceduto poco dopo il ricovero.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Giugliano e la Polizia Scientifica, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, per accertare la dinamica dell’incidente e verificare eventuali violazioni in materia di sicurezza e regolarità amministrativa. Le prime indagini fanno emergere dubbi sulla presenza dei dispositivi di protezione individuale e sulla corretta messa in sicurezza del tetto, metà del quale risultava già completato.

 

 

