L’auto prestato da un amico, poi lo schianto contro il pullman: chi sono i 5 ragazzi morti sabato sera

Si stavano dirigendo a Brescia per trascorrere la serata in un locale. Purtroppo, i cinque ragazzi morti nell’incidente nella serata di sabato, a destinazione non ci sono mai arrivati. Le vittime sono i tre 20enni Dennis Guerra, El Harram Imad e Natiq Imad, il 22enne Natiq Salah e ancora la 17enne Irene Sala.

Lo schianto è avvenuto poco dopo le 23 di sabato, sulla strada provinciale 45bis nel territorio comunale di Rezzato. Tutti i giovani, residente nei vari comuni della Val Sabbia, hanno perso la vita sul colpo. L’autista del pullman è rimasto illeso ma è sotto choc per quanto accaduto. L’uomo, difatti, ha subito chiamato i soccorsi ed ha spiegato di non essere riuscito a schivare l’auto, che ha invaso la corsia opposta all’improvviso. La vettura, inoltre, non era proprio dai ragazzi, ma un amico di questi ultimi gliel’ha prestata ed ha permesso loro di uscire sabato sera.

Nessuno aveva la patente

Nessuno dei 5 giovani aveva la patente. Questo è quanto accertato dagli inquirenti nel corso delle indagini dopo il drammatico incidente. Le verifiche sul conducente sono ancora in corso, ma pare che alla guida ci fosse il ragazzo più grande, Salah Natiq. A prestargli l’auto sarebbe stato un amico di Casto (Brescia) che li seguiva su un’altra vettura ed è giunto sul luogo del sinistro pochi minuti dopo l’impatto. Il padre di Salah ha confermato che suo figlio non aveva la patente.