Investito a Napoli, la sorella del ciclista Umberto: “È stato ucciso e derubato”

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Mercoledì alle 19:30, un 23enne alla guida di una moto con a bordo un passeggero di 24 anni ha impattato contro una bicicletta guidata da Umberto Sarnacchiaro. Il giovane percorreva via Vespucci in direzione di marcia da San Giovanni verso Piazza Municipio quando, all’altezza dell’intersezione con l’ospedale Loreto Nuovo, si è verificato lo scontro.

L’urto ha provocato la violenta caduta del ciclista 64enne, che ha battuto la testa sul manto stradale. La moto ha invece terminato la sua corsa contro un veicolo fermo sul margine destro della carreggiata. Sul posto è giunto tempestivamente il personale del 118, che ha purtroppo constatato il decesso di Sarnacchiaro.

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Anche il conducente del motociclo è stato sottoposto a cure mediche presso l’Ospedale del Mare, dove è stato successivamente svolto l’iter di accertamenti per verificare l’eventuale stato di alterazione psico-fisica. Sul luogo del sinistro è intervenuta la Polizia Locale del reparto Infortunistica Stradale: i veicoli coinvolti sono stati sottoposti a sequestro e la salma della vittima è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini sono tuttora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

«Salve deputato Borrelli, sono la sorella del ciclista morto ieri a via Marina. Io lo so e sono certa che lo hanno ucciso, perché chi lo ha travolto era sicuramente alterato! E in tutto questo è stato anche derubato del suo borsello con tutto il contenuto. Oltre a morire sull’asfalto, è stato persino scippato!», ha denunciato la sorella di Umberto al parlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra.

L’altro incidente a Napoli

Mentre erano in fase di ultimazione i rilievi tecnici del primo incidente, sulla carreggiata opposta — quella che da Napoli conduce verso San Giovanni — si è verificato un ulteriore scontro. Una ragazza, alla guida di un’autovettura con a bordo altre tre giovani, ha perso il controllo del veicolo finendo a forte velocità contro una delle palme posizionate ai margini della corsia riservata. L’urto, di notevole entità, ha provocato il crollo della palma, che si è abbattuta al suolo senza fortunatamente ferire alcun passante. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha trasportato la conducente e una passeggera all’Ospedale del Mare. I rilievi tecnici sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Locale di Napoli (U.O. Scampia), che hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per la rimozione del tronco e la messa in sicurezza dell’area.